خبيرة أسواق المال: تخارج الدولة من بعض الشركات يؤكد التزامها بتعهداتها

قالت رانيا يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له رؤية خاصة منذ عام 2019، بشأن تخارج الدولة من سوق الأعمال المحلي، وبناء عليه ستطرح مجموعة من الشركات العاملة بالفعل للقطاع الخاص، على أن تكون عملية تخارج مؤسسات الدولة من خلال سوق المال أو الطرح لمستثمر استراتيجي.

وأوضحت «يعقوب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن طرح الشركات في نظامي الطرح العام والخاص في البورصة المصرية، يؤكد التزام الدولة المصرية بتعهداتها بشكل عام، كما أن تخارج الدولة والحصول على هذه الأموال، يتيح فرص أكبر للمواطنين، لكي يمتلكوا حصصا في شركات قوية ذات ربحية.

تخارج الدولة يؤدي لتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي

أشارت «يعقوب»، إلى أن قرار تخارج الدولة يؤدي إلى زيادة حصة القطاع الخاص، ويوسع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتة إلى أنه بناء على ذلك، قررت الحكومة طرح شركتي العاصمة الإدارية والمتحدة للإنتاج السينمائي في البورصة، كما وافقت الحكومة على تأهيل شركتي وطنية وصافي، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا للطرح في البورصة.

سيولة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين

أكدت رانيا يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، أن طرح الشركات في البورصة، يؤدي للحصول على سيولة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة أن السوق المصري يواجه سوقا موازية، متابعة «كل يوم يظهر مستريح جديد يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة، لكن إذا تم استثمار هذه الأموال بصورة سليمة، فإنها ستضخ بصورة أفضل وتعود بالإيجاب على الدولة».