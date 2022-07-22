محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وإنشاء مستشفى ديروط النموذجي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديروط المركزى وتابع أعمال تطوير مستشفى ديروط النموذجي، للوقوف على معدلات التنفيذ والتي يجري اقامتها لخدمة أهالي قرى مركز ديروط والمراكز المجاورة ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور النواب اللواء يونس الجاحر ومحمد عيد عبدالجواد وحمادة زهير فولي أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عادل دياب مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد والدكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبعض ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.

جولة تفقدية بوحدة الغسيل الكلوي

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد قسم وحدة الغسل الكلوي بمستشفى ديروط والذي يضم 40 ماكينة غسيل كلوى والتقى المرضى بالوحدة للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم والتقى بمدير المستشفى والعاملين بها، بحضور أعضاء مجلس النواب واستمع إلى مقترحات التطوير والأماكن البديلة لنقل بعض أقسام المستشفى ووحداتها إليها لاستكمال أعمال التطوير وهدم المباني القديمة مطالباً بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والصيانة المستمرة لأجهزة الغسل الكلوي وتلبية احتياجات المرضى أولًا بأول.

أعمال تطوير وإنشاء المباني الجديدة

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى ديروط النموذجي وإنشاء بعض المباني الجديدة بها لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة، واستمع إلى شرح من المهندس محمد جمال المشرف على تنفيذ المشروع الذي يجرى إقامته على مساحة 17 ألف و749 م2 وسيتم انشاء مبنى مستشفى حديث ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سرير (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق)، وتضم أقسام العيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوي والاستقبال والطوارىء والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

مراعاة أقصى معايير الجودة

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي وطالبهم بمراعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة، حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.