القصة الكاملة لوفاة شاب أثناء عمله بالشرقية.. «سقط من السقالة»

كعادته بشكل يومي يستيقظ قبل شروق الشمس، يرتدي ملابسه ويتناول الإفطار ثم يخرج إلى عمله في تركيب الطوب الفرعوني ليعود في نهاية اليوم إلى المنزل بعد يوم شاق، وفي ذلك اليوم خرج ولم يعد، لتتفاجأ الأسرة بمكالمة هاتفية بأن «أحمد» سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بالطابق الرابع من أحد المنازل.

قطع في الحبل الشوكي

أسرعت الأسرة على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على ابنهم الثلاثيني، ولكن حالته الصحية كانت متأخرة، حاول الأطباء والفريق الطبي إنقاذه ولكنه أصيب بقطع في الحبل الشوكي، ولم يمكث كثيرًا داخل المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد الواقعة، انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب المتوفي، كما انتقل رجال الشرطة إلى المكان، وتم مناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، وتبين من خلال إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن المتوفى يدعى «أحمد عزت» في العقد الثالث من العمر.

الشاب اختل توازنه

وتبين أنه في لحظة الواقعة كان يقوم بأداء عمله في الطابق الرابع في أحد المنازل بقرية مشتول السوق وتركيب الطوب الفرعوني، وأثناء ذلك سقط بعدما اختل توازنه وتوفي في المستشفى، كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.