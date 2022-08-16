إقبال كبير من المواطنين على «شاطئ 4» بالغردقة عقب افتتاحه اليوم

شهد الشاطئ العام رقم 4 بشارع الكورنيش في الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين في أول أيام تشغيله عقب قيام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بافتتاحه بعد الانتهاء من أعمال تطويره، والذي وجّه بدخول الأطفال مجانا للشاطئ وبسعر رمزي للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء شواطئ عامة للأهالي والمصطافين.

توافد المواطنين على الشاطئ عقب افتتاحه

من جانبه أشار أشرف فؤاد، مدير عام الشاطئ، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، بأن الشاطئ شهد توافد عددا كبيرا من المواطنين منذ الصباح في أول أيام التشغيل عقب افتتاحه بعد الانتهاء من عملية تطويره بطول 800 متر، والتي شملت عمل برجولات وأرضيات وأماكن لجلوس المارة وحمامات وكافتيريا، لافتا إلى أن رسم دخول الشاطئ بأجر رمزي وهو 20 جنيها للفرد ومجانا للأطفال.

أعمال تطوير الشاطئ العام

من جانبه، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات، أن الشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، يبلغ طوله نحو 400 متر ومساحته 25 ألف متر مربع، وتمت عملية تطويره وفي وقت قياسي لم يتجاوز 6 أشهر، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، وذلك لخدمة الأهالي والمصطافين.

كاميرات مراقبة على الشاطئ بأكمله

وأشار إلى أن أعمال تطوير الشاطئ العام شملت عمل ممشى خارجي «إنترلوك» وكافتيريات وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ ودورات مياه، وجزء خاص بالشماسي، وممشى من الخرسانة المطبوعة لسهولة حركة المواطنين داخل الشاطئ، إضافة إلى أنه مغطى كاملا بكاميرات مراقبة و«ساوند سيستم» وجراج سيارات ومنطقة ألعاب للأطفال.