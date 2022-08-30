«الهجان» يشارك في مسيرة للاحتفال بالعيد القومي للقليوبية

شارك عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية في فعاليات المسيرة الشبابية بالسيارات والأعلام التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، احتفالاً بالعيد القومي، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

المسيرة بمشاركة 4000 شاب وفتاة

وشهد محافظ القليوبية المسيرة التي شارك فيها أكثر من 400 شاب وفتاه من جميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 100 شاب من حملة الأعلام، تسبقهم ٨ سيارات تحمل «بانرات» بأبرز المشروعات القومية وما تشتهر به تلك المدن، كما اشتملت المسيرة على عرض فنون شعبية وعرض كاراتيه وعرض تنورة، وتأتي هذه الاحتفالية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

إنجازات ومعالم محافظة القليوبية

وبدأ الاحتفال بمسيرة لسيارات تحمل أبرز إنجازات ومعالم محافظة القليوبية يتقدمها علم مصر يحمله أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، وفريق الموسيقى النحاسية لطلائع القليوبية، وفرق الجوالة رافعين الأعلام في مسيرة تشهد بإنجازات محافظة القليوبية.

وحملت السيارات معالم آثار القليوبية، ومنها «ماكيت» للقناطر الخيرية التي بناها محمد علي يوم 30 أغسطس عام 1868م، وكذلك سيارات تحمل معالم الصناعة بالمحافظة بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة، ومدينة طوخ التي تشتهر بإنتاج وتصدير المشمش، كما رفعت السيارات بانرات توضح أهم المنشآت الرياضية الحديثة بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أيضًا عروضًا فنية ورياضية من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، حيث قدم مركز الفنون التابع لإدارة الشباب عرضًا بعنوان «بنها العسل» قدمه أعضاء المركز يعبر عن مدينة بنها وما اشتهرت به من إنتاج العسل، ثم عرض كاراتيه لفريق مركز شباب كفر مناقر، وعرض التنورة من مركز الفنون والإبداع.

وخلال الاحتفالية قدمَّ المحافظ التهنئة لكل أبناء القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على أبناء المحافظة، وأن تشهد المحافظة المزيد والمزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة على المجهود المبذول في الاحتفالية وفي احتفالات المحافظة بعيدها القومي.