«مقطورة» تصطدم بكوبري إمبابة المعدني.. والقبض على السائق

اصطدمت سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال، بجسم كوبري إمبابة المعدني، ما أسفر عن سقوط جزء من الحمولة، وغلق حارة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالحادث

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باصطدام سيارة نقل مقطورة بكوبري إمبابة المعدني، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين صحة الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اصطدام أعلى المقطورة بجسم الكوبري

وبعمل التحريات الأولية، تبين أنه في أثناء سـير مقطورة محملة بالرمال على الطريق، اصطدم أعلى المقطورة بجسم الكوبري، ما أدى إلى انحشارها، وعدم تمكنها من التخطي بالمقطورة، وسقوط جزءًا من حمولتها وغلق حارة مرورية بالطريق من أصل حارتين دون حدوث تلفيات بجسم الكوبري.

إزالة آثار الحادث من الطريق

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة من إزالة آثار الحادث ورفع الحمولة، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما نجح رجال المرور في استخراج السيارة عقب تخفيف حمولتها، وإزالة أجزاء من المقطورة باستخدام المعدات اللازمة، وجاء ذلك بالتنسيق مع مسؤولي حي شمال الجيزة، إذ تم الدفع بـ2 لودر، ورفع الحمولة من الطريق وتحريك السيارة، وتم تسيير حركة المرور.

وتحفظ المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، على السيارة وقائدها، وبمواجهته أمام العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وجرى إخطار العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح المرور لتفادي الحوادث

وكانت الإدارة العامة للمرور، وجهت عِدة نصائح لتفادي اصطدام السيارات النقل الثقيل والتريلات، إذ حذرت من السرعة الجنونية في أثناء القيادة، أو التسابق مع السيارات الأخرى، وتخطي السرعة المسموح بها قانونًا، وعدم استخدم إطار سيارة متهالك، كما نبهت على أهمية وجود غطاء البلف تجنبًا للأتربة.