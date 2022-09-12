أتاحت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، قبل قليل، وكذلك الإعلان عن موعد انطلاق مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب للمرحلة بجانب الكشف عن طرق استعلام الطلاب عن نتيجة تنسيق المرحلة وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والدخول برقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق كليات تربية رياضية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات المصرية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

الحد الأدنى لتنسيق كليات تربية رياضية 2022 شعبة علمي

تربية رياضية بنين بور سعيد 235.0.

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0.

تربية رياضية بنات دمياط 224.0.

تربية رياضية بنين مطروح 220.0.

تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.0.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212.0.

تربية رياضية بنات أسيوط 209.0.

تربية رياضية بنين الفيوم 209.0.

تربية رياضية بنات الفيوم 208.0.

الحد الأدنى لتنسيق كليات تربية رياضية 2022 أدبي

تربية رياضية بنين طنطا 232.0 درجة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة.

تربية رياضية بنات السويس 231.0 درجة.

تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0 درجة.

تربية رياضية بنين مطروح 227.0 درجة.

تربية رياضية بنين السويس 225.0 درجة.

تربية رياضية بنين المنيا 224.0 درجة.

تربية رياضية بنات الزقازيق 224.0 درجة

تربية رياضية بنين أسيوط 223.0 درجة.

تربية رياضية بنين حلوان 223.0 درجة.

تربية رياضية بنات طنطا 221.0 درجة.

تربية رياضية بنين الفيوم 220.0 درجة.

تربية رياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة.

تربية رياضية بنات الإسكندرية 217.0 درجة.

تربية رياضية بنين بني سويف 217.0 درجة.

تربية رياضية بنين سوهاج 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 216.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين أسوان 215.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنيا 214.0 درجة.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213.0 درجة.

تربية رياضية بنات بور سعيد 211.0 درجة.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210.0 درجة.

تربية رياضية بنين العريش 210.0 درجة.

تربية رياضية بنات الفيوم 209.0 درجة.

تربية رياضية بنات مدينة السادات 209.0 درجة.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209.0 درجة.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208.0 درجة.