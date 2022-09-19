إحالة مدير مدرسة في الغردقة للتحقيق بتهمة تزوير أوراق رسمية

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مدير مدرسة يوسف عفيفي الإعدادية شمال مدينة الغردقة، للتحقيق لقيامه بتزوير أوراق رسمية لعدد من أولياء أمور بعض الطلاب، وإعطائهم شهادات رسمية تفيد بأنهم حصلوا على الثلاث مراحل الإعدادية من ذات المدرسة، لتقديمها للالتحاق بمدرسة تمريض الغردقة، والتي من شروط القبول بها أن يكون الطالب التحق بالمراحل الثلاثة الإعدادية في مدرسة بالغردقة.

مدير مدرسة يزور أوراق رسمية

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الواقعة بدأت عندما تواصل مدير المدرسة مع عدد من أولياء الأمور وقام بمساومتهم على مبالغ مادية وهدايا عينية مقابل قيامه بتزوير أوراق رسمية تفيد بحصول الطلاب على سنوات الدراسة الإعدادية الثلاثة من المدرسة لاستيفاء شروط القبول بمعاهد التمريض المقررة، في حين أن الطلاب الذين حصلوا على الأوراق لم يدرسوا بالمدرسة سوى الصف الثالث الإعدادي فقط.

التحقيق مع مدير المدرسة

وأضاف المصدر أن مدير المدرسة تم التحقيق معه ثم إحالته للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.