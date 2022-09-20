تعرف على موعد الإجازة الرسمية للمولد النبوي.. آخر عطلات 2022

يتساءل الكثيرون هل المولد النبوي إجازة رسمية في مصر؟، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يفضل البعض قضاء هذا اليوم في الاستمتاع بالروحانيات والطقوس المصرية الخاصة كتناول الحلوى بكافة أنواعها وأشكالها والتي تمثل طقسا شعبيا ثابتا لدى قطاع عريض من الشعب المصري.

وتجيب «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، في التقرير التالي على التساؤل حول هل المولد النبوي إجازة رسمية في مصر؟، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها.

هل المولد النبوي إجازة رسمية في مصر؟

وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن المواطن سيحصل على إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي، إذ يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، لتصبح بذلك تلك الإجازة هي آخر الإجازات الرسمية للعام الجاري 2022.

ويسبق إجازة المولد النبوي 2022، إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الخميس حيث يحتفل المواطنين بعيد النصر «6 أكتوبر 1973».

أسعار عمرة المولد النبوي 2022

وفي سياق منفصل يستطيع المواطنون السفر لأداء عمرة المولد النبوي الشريف 2022، بأسعار تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، الذي تتراوح مدته بين 10 إلى 15 يوما، وفقا لـ فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتا إلى أن العمرة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر رئيس شعبة السياحة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه من الممكن تغير أسعار عمرة المولد النبوي 2022 المعلنة، بناءً على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.