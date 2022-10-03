سقوط أخطر عصابة لسرقة كابلات الطرق في أسوان.. «4 أشخاص مسجلين»

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسوان لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية بالطرق العامة وإعادة بيعها، وضُبط بمسكن أحدهم ورشة لتصنيع الأسلحة الناري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام 4 أشخاص «لهم معلومات جنائية» مقيمين بمحافظة أسوان بتقطيع كابلات الكهرباء وإشعال النيران بها لإستخلاص خام الألومنيوم منها وذلك بمدق ترابى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم سيارة قيادة أحدهم «مُبلغ بسرقتها» وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، و1700 متر من أسلاك الكهرباء، ودراجة نارية «تروسيكل بدون لوحات معدنية» والأدوات المستخدمة فـى تقطيع الكابلات، وكمية من مخدر الشابو.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة تلك الكابلات من إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمادة المخدرة بقصد التعاطى، كما أضاف أحد المتهمين إمتلاكه لورشة حدادة كائنة بدائرة ذات المركز يستخدمها فـى تصنيع الأسلحة محلية الصنع.

مضبوطات الورشة المستخدمة في تصنيع الأسلحة

وبإستهداف الورشة أمكن ضبط 17ماسورة حديدية، و2 هيكل بندقية خرطوش، و2 هيكل فرد خرطوش، و2 خزينة بندقية خرطوش، و13 "تتك" فرد خرطوش، و5 مقبض بندقية خرطوش، وأدوات التصنيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.