إزالة 36 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية بمركزي ساحل سليم وأسيوط، خلال حملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

تنفيذ 36 حالة خلال يوم واحد

وأوضح محافظ أسيوط، خلال بيان له، أن حالات التعدي التي أزيلت خلال يوم واحد 36 حالة، بينها 19 حالة تعد بالمباني على مساحة 140 مترا، و17 حالة على مساحة 15 قيراطا و18 سهما في أراض زراعية وأملاك دولة وري بمركزي ساحل سليم وأسيوط، وذلك خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ونوابهما.

تقارير يومية

وأشار إلى متابعته الدورية والمستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع كل جهات الولاية الأجهزة المعنية في هذا الشأن، من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة بتفاصيل الازالات.