خريطة افتتاحات المساجد اليوم في 9 محافظات.. إحلال وتجديد وصيانة

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية عددًا من المساجد في بعض المحافظات المختلفة، ضمن العمل على التوسع في رقعة المساجد بمصر، وتتنوع المساجد ما بين مساجد جديدة وأخرى حدث لها عملية إحلال وتجديد، ووصل إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف خلال الفترة الأخيرة، إلى 277 مسجدًا، منها 222 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و55 مسجدًا صيانة، في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 وحتى اليوم.

مساجد الإحلال والتجديد

واختارت وزارة الأوقاف بحسب خطتها لاعادة إعمار بيوت الله، افتتاح عدد من مساجد الخاضعة للإحلال والتجديد، في 9 محافظات مختلفة، وهم: «السويس، البحيرة، الفيوم، بور سعيد، الأقصر، البحيرة، الدقهلية، بني سويف، المنيا، كفر الشيخ»، أما عن المساجد التي سيتم افتتحها اليوم فهي:

مديرية أوقاف الفيوم

- مسجد الرحمن في منطقة تطون التابعة لمركز إطسا

- مسجد الغفران منطقة الخشاب التابعة لمركز طامية

مديرية أوقاف السويس

- مسجد مجمع الرحمة في منطقة السلام 2 بحي عتاقة

- مسجد الشيخ خليفة في منطقة الكبانون بحي عتاقة

مديرية أوقاف بور سعيد

- مسجد عمر بن الخطاب في قرية أم خلف الموجودة بجنوب بور سعيد

مديرية أوقاف البحيرة

- مسجد الرحمة في منطقة كفر بني هلال بدمنهور

- مسجد اليشع الكبير في منطقة النوبارية التابعة لمركز أبو المطامير

- مسجد الفاروق عمر في قرية السخنة التابعة لمركز بدر

- مسجد عزبة سعيد الشرقية التابعة لمركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الأقصر

- مسجد آل عثمان في منطقة الشغب باسنا

مديرية أوقاف الدقهلية

- مسجد عباد الرحمن في منطقة عزب العرب، برهمتوش، السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

- مسجد النور في منطقة صفط الشرقية بالواسطى

مديرية أوقاف المنيا

- مسجد أبو بكر الصديق في منطقة دهمرو بمغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- مسجد نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم في منطقة حامول السعيد بالحامول

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة فانتشرت في 3 محافظات مختلفة، وهم:

مديرية أوقاف أسيوط

- مسجد آل قناوي في منطقة الكوم الأحمر بأبو تيج

- مسجد أحمد عبد الرحمن في منطقة عرب الأطاولة الفتح

- مسجد فاطمة الزهراء في منطقة كوم أبو شيل بابنوب

- مسجد الحق في عزبة جميل نخنوخ بالفتح

مديرية أوقاف المنيا

- مسجد الرحمة البحري في منطقة القايات بالعدوة

مديرية أوقاف أسوان

- مسجد مولانا الإمام الحسين في منطقة السباعية

مديرية أوقاف الغربية

- مسجد الخولي في منطقة سبرباي بطنطا ثاني في الغربية