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فرص عمل لخريجي كليات الهندسة بمدينة 6 أكتوبر.. راتب يبدأ من 5 آلاف جنيه

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ماهر هنداوي
01:35 م | السبت 22 أكتوبر 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلنت إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة، توفير 16 فرصة عمل لخريجي كليات الهندسة، من أقسام الدعم الفني وقواعد البيانات والنظم والشبكات، للعمل بشركة مركز معلومات مصر بمدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن فرص العمل تشمل 5 مهندسين دعم فني، و5 مهندسين قواعد بيانات، و3 مهندسين نظم، و3 مهندسين شبكات.

وبحسب البيان، يُشترط على المتقدمين لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وألا يزيد سنه عن 40 سنة، والراتب يبدأ من 5000 جنيه حسب الخبرة، ويتم التقديم بمقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع في وزارة القوى العاملة، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، القاهرة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.