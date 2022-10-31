اعترافات سائقي التوك توك المتهمين بقتل زميلهما بحلوان: «كان عاوز يمون قبلنا»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس سائقي توكتوك 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقطع رأس زميلهما خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية تموين البنزين في عرب الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمرت جهات التحقيق من ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة، فضلا عن عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحصهما لبيان تعاطيهما المخدرات أو من عدمه.

اعترافات المتهمين

وخضعا المتهمان لجلسة اعترافات أمام جهات التحقيق، لبيان تفاصيل ما حدث يوم الواقعة والإدلاء بأقوالهما، إذ أكدا أنهما كانا متواجدين أمام محطات الوقود لتموين بنزين للمركبات الخاصة بهما (توك توك) مسبقا قبل حضور المجني عليه بدقائق قليلة، وعندما حضر حاول أن يتخطيهما ويسبقهما في تموين البنزين الأمر الذي أغضبنا وحاولنا منعه إلا أنه تعدى علينا بالقول.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل تلك الواقعة عندما تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من مستشفى الصفا التخصصي بوصول المصاب «أحمد ع.س.ح»، 23 سنة، سائق توك توكتوك ومقيم صلاح سالم، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، واصابات متفرقة بأنحاء مختلفة في الجسد، وحالته حرجة.

علي الفور انتقلت قوة من الوحدة وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين المصاب وكلا من «احمد م.س.أ» وشهرته «زلوع» 26 سنه، وله معلومات جنائية، و«عبد الحميد م.ع» 27 سنة، سائق توك توكتوك، وتبين ان الواقعة بسبب أولوية الدور فى تموين التوكتوك قيادة المجني عليه وتوكتوك الثاني من الطرف الثاني بمحطة بنزين موبيل كورنيش حلوان، وبإعداد الأكمنة تم ضبط الأول بحوزته طبنجة صوت معدلة بلى، والثاني بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 ملى وسلاح أبيض.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني للعقوبة التي تنتظر المتهمين، يقول المحامي والخبير القانوني تامر الشايب، إن المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات حددتا عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.