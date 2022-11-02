تاريخ شارع «الحمرا» بتقرير «القاهرة الإخبارية»: عاش فيه حليم وفريد الأطرش

يعتبر شارع الحمرا بلبنان، والمعروف بشارع الفن والثقافة والسياسة والمال والأعمال، من أهم الشوارع ففيه السهر والترفيه، فهو من أهم الشوارع بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث بدأ بريقه في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فهو الشارع الذي عاش فيه الفنان عبدالحليم حافظ لفترة، وعاش فيه الفنان فريد الأطرش أيضا، وهو الشارع الذي يحوي مسرح البيكاديلي الذي غنت عليه الفنانة فيروز، فهو من أهم الشوارع وما زال يحافظ على بريقه على الرغم من الأزمة الطاحنة التي مرت بها الدولة اللبنانية الفترات الماضية، هكذا وصفه أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» ببيروت.

إغلاق مسرح البيكاديلي والمحلات

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس بحلقة اليوم من برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية ليلاس كفوزي، أن الشارع قد شهد إغلاقا للمحلات وحتى مسرح البيكاديلي ومسرح المدينة وكل هذه المعالم الأساسية تم إغلاقها بسبب الأزمة المالية، ولكن الشارع يبقى حتى الآن معلم أساسي من معالم العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن سكان شارع الحمرا عادة لا يتم تقسيمهم على أساس ديني، فهي منطقة للجميع لا تظهر فيها أي معالم دينية ولا يسأل أحد عن دينه.

الشارع مقر لأغلب فروع البنوك بلبنان

وشرح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شارع الحمرا بمدخله من ناحية وسط العاصمة يبدأ مصرف لبنان المركزي، وهو أهم مرجعية للبنوك والمال في لبنان، كما يحتوي الشارع على أغلب فروع للبنوك العاملة في لبنان، كما يحوي أشهر المقاهي التي يجلس عليها الكتاب والمثقفين والفنانين، وأماكن السهر والغناء، والأماكن التي يقضي السياح أوقاتهم في بيروت، فشارع الحمرا يبقى رمزا للفن والثقافة.