«غادة» تنظم حفلات الأطفال بالصعيد.. سافرت إلى لبنان ودبي لتعلم أصول المهنة

استطاعت غادة عادل، صاحبة الثلاثين عاما، ابنة محافظة أسيوط، أن تصنع واقعاً يُحتذى به في جيلها وابتكار أفكار وتطويرها في الصعيد، من خلال تنظيم حفلات الأطفال والسبوع وأعياد الميلاد ولم تكتفِ بذلك، بل سافرت إلى دول عربية لتعلم أصول المهنة.

وتقول غادة عادل، لـ«الوطن»، إن البداية كانت عام 2011، حين فكرت في تنظيم حفلات الأطفال والسبوع وأعياد الميلاد قبل دخولها الجامعة في سن 18 سنة وكانت الفكرة غير معتادة في ذلك الوقت بالصعيد ولكنها صممت على تنفيذ فكرتها.

تأسيس الشركة وتحقيق الهدف

تروي غادة أنها نظمت أول حفل للحنة تحت اسم «حنة شو»، حيث اشترت ملابس تنكرية للحنة منها البدوي والهندي والفرعوني والنوبي كلفتها 2000 جنيه دفعت ثمنها على أقساط وتعرضت لانتقادات في الصعيد.

وتكمل: «نجحت الحفلة وبدأت أتلقى عروضا لإقامة حفلات للحنة، ثم استأجرت مكتبا صغيرا ثم ذاع صيتي وبدأت أنظم حفلات أكثر منها أفراح جماعية فى القاهرة وأسيوط، وحفلات مدارس والقرآن الكريم والموضة ورابطات الحجاب للبنات، زتحول مكتب تنظيم الحفلات إلى شقة كبيرة عام 2013».

أحلام كيدز كورنر للأطفال

وتقول غادة: «لم أكتفِ بذلك بل كنت أتابع الجديد في مجال تنظيم الحفلات حتى فكرت بعمل مكان مخصص لحفلات الأطفال أطلقت عليه اسم كيدز كورنر، بأسعار مناسبة للجميع بديلة عن قاعات الحفلات لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وخصصت يوما أسبوعيا لحفلات الأطفال وواجهتني مشكلة السيولة المادية فعرضت أسهم الشركة للبيع».

رحلة التعلم في الخارج

وتحكي غادة أنها حصلت على كورسات في تنظيم البالون والورد من دول منها لبنان ودبي عام 2019 ودعمها زوجها، مشيرة إلى أن والدها رحمه الله اشترى لها كاميرا ودعمها لاستكمال أحلامها، كما أن والدتها كانت تتولى إدارة فروع كيدز كورنر حتى وفاتها، وكانت الخسارة الأكبر لها، ودعمها زوجها وطفلتها وصديقة لها وفريق العمل.

وتتمنى غادة إنشاء نقابة لمنظمي الحفلات لدعمهم مهنيا وإنسانيا.