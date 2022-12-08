مسؤول بالسياحة: محمد علي استهدف خلق امتداد عمراني جديد بإنشاء قصر شبرا 

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، بوزارة السياحة والآثار، إن اجتماع الحكومة منذ أيام بحضور وزير السياحة ومجموعة من المحافظين شهد الحديث حول 3 مناطق لتطويرها كمناطق أثرية، أبرزها قصر محمد علي الموجود بشبرا، معربًا عن أمله بتغيير محطة المترو القريبة منه لأسم محطة قصر محمد علي بدلًا من اسم محطة كلية الزراعة، إذ أن الكلية حديثة ومضافة للقصر بعد أن تم بناءها على جزء من حديقة القصر.

محمد علي استهدف مد عمراني جديد بقصر شبرا

وأضاف شاكر في حوار على فضائية الثانية المصرية، أن بناء محمد علي لقصره كان يستهدف إنشاء منطقة عمرانية جديدة بعد أن يتبعه أصدقائه وأفراد العائلة بالبناء في تلك المنطقة الجديدة حينئذ والتي أصبحت الضاحية الجديدة شبرا الخيمة، لافتًا إلى أن المناطق المستهدف تطويرها تشمل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

الإسكندرية حكمت العالم لقرابة 1000 عام

وتابع أن الحضارة اليونانية الرومانية بدأت من بطليموس الأول أعقبها الحضارة الرومانية من 30 قبل الميلاد حتى 641 عندما فتح عمرو بن العاص مصر ونقل العاصمة من الإسكندرية للقاهرة، بعد أن حكمت مدينة الإسكندرية العالم لقرابة 1000 عام.