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استهداف مليون و84 ألف طفل في حملة التطعيم ضد الشلل بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
11:26 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022
حملة شلل الاطفال بالقليوبية

حملة شلل الاطفال بالقليوبية

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى بمدينة بنها، وذلك من عمر يوم حتى خمس سنوات اعتبارا من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتورخالد الخطيب وكيل وزارة الصحة. 

ويصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في محافظة القليوبية، خلال الحملة، إلى 1084795 طفلا وطفلة.

بيان المشكلات وحلها سريعا

وأكد محافظ القليوبية، في بيان له، قيام مديرية الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة التطعيم، وبيان المشكلات ليتم حلها بسرعة، مشيرا إلى أن استراتيجية الحملة التي ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية والمراكز الحضرية، ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية.

تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 2712 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلى 353 فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، إضافة إلى 2359 فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلي منزل للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين.

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