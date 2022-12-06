محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، حرصه على متابعة كافة المشروعات على مستوى المحافظة؛ لتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

مشروع الترفيهي بمنطقة نفق شعراوي ببنها

استهل محافظ القليوبية بتفقد أعمال المشروع الترفيهي المزمع إنشاؤه قبل نفق شعراوي بشراكة بين المحافظة والشركة القابضة لإستثمارات وزارة النقل، والذي تبلغ مساحته 3500 متر، وذلك ليصبح متنفسًا جديدًا للمواطنين علاوة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من البطالة، بالإضافة إلى عمل مخرج لممشى أهل مصر المرحلة «أ» من نفس المنطقة بعرض 4 أمتار، موجهًا بسرعة انتهاء المخرج لسهولة خروج المواطنين من الممشى مع عمل رامبات مراعاه لذوي الهمم

المحافظ يتفقد منطقة أسفل كباري الرياح التوفيقي

وخلال الجوله تفقد المحافظ منطقه أسفل كباري الرياح التوفيقي أمام السجن القديم بجوار ميدان كاميليا حيث وجه المحافظ باستغلالها لمشروعات للشباب مع عمل سور شجري علي الرياح التوفيقي ليصبح المشهد يمثل مظهرًا حضاريًا جاذبًا للماره.

استكمل «الهجان»، الجوله بمتابعه تسكين البائعين بسوق الإثنين بمنطقة عزبة البرنس بمدينة بنها موجها بالاستفادة من السوق طوال الأسبوع؛ لمنع افتراش البائعين على الطرق والمنطقة المحيطة بالسوق، كما تفق أعمال تطوير شارع فريد ندا من أمام مديرية الطرق إذ تم وضع طبقه الربط بجوار المنطقة السكنية أمام مديرية الطرق لتتناسب مع مستوى الرصف؛ تمهيدًا لوضع طبقه الأسفلتأ بالإضافة إلى إزالة جميع الأتربة على جانبي الطريق.

ثم توجه لمدينة طوخ لمتابعة علاج هبوط طرنش قديم أثناء أعمال الرصف بجوار مساكن غرب السكه الحديد بالمدينة موجها بتكليف استشاري من جامعة بنها لبحث كيفية معالجة الهبوط.

وتفقد أيضًا أعمال تطوير محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر، بالإضافة إلى تعزيز المنطقة بزراعة 65 شجرة (اكاسيا - بونسيانا - فيكس) بالأحواض بمحيط القصر.