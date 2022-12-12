تطعيم 363 ألفا و459 طفلا في أول أيام حملة التطعيم ضد الشلل بالفيوم

أعلن الدكتور محمد عبد التواب مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تطعيم 363 ألفًا و459 طفلًا وطفلة، في أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وبهذا العدد، فإن الحملة وصلت إلى تطعيم 61% من المستهدف في أول أيام انطلاقها، بحسب «عبدالتواب».

اجتماع موسع لمتابعة أعمال الحملة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته إدارة الطب الوقائي، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ووائل صابر مشرف عام وزارة الصحة على الحملة بالفيوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم إطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم أمس الأحد، من المركز الطبي بالحادقة، حيث افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أعمال الحملة صباحًا، موضحًا أن أعمال الحملة تستمر لليوم الثاني على التوالي، وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة الصحة.

تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات

من ناحيتها، كشفت الدكتورة أسماء مصطفى مديرة التطعيمات بالمديرية، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، سواء كانوا مصريين، أو غير مصريين عن طريق نقط بالفم.

وأكدت، أن أعمال الحملة مستمرة في جميع أرجاء المحافظة، حتى يوم الأربعاء المُقبل، ويتم التطعيم من خلال الفرق الثابتة في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، أو من خلال الفرق المتحركة التي تجوب الشوارع.

تلافي أي سلبيات خلال الحملة

وناقش الاجتماع عدد ما تم تطعيمه في أول يوم بكل إدارة صحية خلال اليوم الأول من الحملة، فيما أوصى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم بضرورة تلافي أية سلبيات إن وجدت، وإبلاغه بها على الفور لحلها.