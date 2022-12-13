بعد قليل.. محاكمة «مستريح كرداسة» بتهمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 250 ألف جنيه من المواطنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح كرداسة»، وذلك بعد إيهامهم باستثمارها في تجارة الأراضي والعقارات.

استثمار في الأموال

وانتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 8059 جنح لسنة 2020، والتي كشفت عن مرور المتهم «خالد.س»، بضائقة مالية منذ عام 2019، وهو ما جعله يستثمر أمواله في العقارات مع أحد أصدقائه مقابل مبلغ مالي كأرباح شهرية لكنه استولى على الأموال الخاصة به.

تعثر في السداد

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استمر في نشاطه منذ عام 2019 وحتي عام 2021، ولكنه حين تعثر في سداد الأموال ترك منزل وهرب بزوجته وأولاده الثلاثة، فضلًا عن أن المتهم يعمل في مجال المقاولات واستثمر أمواله في العقارات والأراضي منذ سنوات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم كان يستثمر في العقارات والأراضي مقابل مبالغ مالية شهرية يعطيها للمواطنين الذين يستثمرون معه كل شهر، ولكن حينما تعذر في سداد الأرباح لهم اختفى بعد أن تحصل على 250 ألف جنيه.