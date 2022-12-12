حبس بائع منديل تعدى على زوجته بالضرب حتى الموت في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة بحبس بائع منديل؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته، بائعة منديل؛ مما تسبب في وفاتها إثر إصابتها كدمات وجروح بالجسم.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المتوفاة وطلب تقرير الطب الشرعي.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرط ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، بوفاة شقيقته على يد زوجها، بعد تعديه عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تحريات مصرع بائعة منديل على يد زوجها بشبرا

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «سيدة م س»، 42 سنة، بائعة مناديل، مقيمة مسطرد دائرة القسم، بعد إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، على يد زوجها «س إ ح»، 46 سنة، بائع مناديل، ومسجل خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لمشاجرة لشكه في سلوكها، فقام برطم رأسها بجدران المنزل محل سكنهما وإحداث إصابتها.

جرى نقل المصابة لمستشفى ناصر العام، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أ ن والواقعة تندرج تحت جرائم القتل حيث ان المتهم يواجه فيها تهمة ضرب أفضى إلى موت، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن من 7 إلى 15 سنة سجن مشدد، وفي حالة توافر سبق الإصرار والترصد تصل العقوبة للإعدام.