مصدر أمني بالمنوفية: «أبو كيان» اعترف بعمل إعلانات ودعاية للترويج للمخدرات

كشف مصدر أمني بالمنوفية تفاصيل القبض على تاجر المخدرات والذي يدعى «أبو كيان»، والذي أثار حالة من الجدل بإعلانه بيع المواد المخدرة عبر منصات التواصل الاجتماعي معلنا عنوانه وأرقام هاتفه، موضحاً أنه عقب رصد ما قام به المتهم تم تشكيل فريق بحث جنائي وإجراء التحريات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على «أبو كيان»

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم والذي يعد من أخطر العناصر الإجرامية اعترف في التحقيقات بقيامة بعمل الإعلان للمواد المخدرة ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة، وأقر بأنه كان يقوم بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وأشار إلى أن المخدرات التي تم ضبطها بحوزة المتهم المشهوربـ«أبو كيان»، شملت كمية كبيرة من مخدر الحشيش وكمية كبيرة من مخدر الهيدرو وسلاحا ناريا ومبلغا ماليا، مشيرا إلى أنه عقب عرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تشكيل فريق بحث جنائي للقبض على «أبو كيان»

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن مسجل خطر يقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة، وشهرته «أبو كيان»، من خلال نشر إعلانات له متضمنة رقم هاتف ورقما للشكاوى، فضلا عن وضعه عنوان بيعه للمواد المخدرة، فوجه مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي، وتم ضبط المتهم وبحوزته المخدرات.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإلقاء وحدة مباحث قويسنا بقيادة المقدم أحمد الصياد، القبض على المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.