رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى 

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة، اعتبارًا من صباح اليوم، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تزامنا مع توقيت نوة الفيضة الصغرى التي بدأت أمس 19 ديسمبر، وتستمر 5 أيام متواصلة أي تنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وهى ممطرة أيضا، ويصاحبها ارتفاع أمواج.

وقال اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع ان تشهد المحافظة أمطارًا بدءًا من اليوم، وتبدأ خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 50% تقريبًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

وقف الإجازات في صرف الإسكندرية بسبب الطقس

وأوضح في بيان اليوم، أنه بناءً على طقس الإسكندرية اليوم توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

رقم طوارئ الصرف الصحي

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا في حال هطول أمطار أو تراكم المياه وغيرها من الاحتياجات.

تعليمات التعامل مع النوة

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مشددًا التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة.