جولات ميدانية مستمرة لرؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ لمتابعة الأسواق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كل منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع، وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

الحملات تأتي للتأكد من انضباط الأسعار

وأكد المحافظ، في بيان له، أن تلك الحملات تتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات الرقابية الأخرى، للتأكد من انضباط الأسعار، والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت، والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة وجود أي مخالفات، وضبط التجار من محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.

حملات مكثفة بـ14 مركزا ومدينة تابعة لمحافظة كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ الـ14 حملات مكثفة للمرور على تلك الأسواق، والمتابعة، وتوعية المواطنين، وأصحاب المحال، والأسواق، بضرورة إعلان قوائم الأسعار، وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية، وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكل المواطنين.