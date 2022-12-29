حملات أمنية لملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 40 قضية بإجمالي أحكام بالحبس 30 سنة و5 أشهر.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات بإجمالي أحكام بالحبس 15 سنة، فضلا عن ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 28 قضية بإجمالي أحكام بالحبس 22 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.