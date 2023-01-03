إجراء عملية استئصال ورم بالمخ لأول مرة في مستشفى برج العرب بالإسكندرية

نجح فريق طبي بمستشفى برج العرب المركزي بالإسكندرية في إنقاذ حياة سيدة، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم بالمخ، وخرجت المريضة بحالة جيدة، وذلك في عملية هي الأولى من نوعها في هذا المستشفى.

وأعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى برج العرب المركزى نجاح عملية استئصال ورم بالمخ، أجريت أمس لمريضة تبلغ من العمر 42 سنة.

المدير: العملية الأولى من نوعها التي تجرى في المستشفى

وقال مدير مستشفى برج العرب المركزي في بيان مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، إن تلك العملية تعد الأولى من نوعها التي تجري في مستشفي برج العرب، مشيرًا إلى أن إجراء هذا النوع من الجراحات يقتصر على المستشفيات الجامعية وأمانة المراكز المتخصصة ولا يتم إجراؤه حاليا بأي مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

خروج المريضة واستقرار حالتها الصحية

وأكد «مختار» أن المريضة خرجت من العمليات إلى العناية المركزة بالمستشفى مفصولة عن جهاز التنفس الصناعى وحالتها جيدة تحت المتابعة من أطباء المستشفى.

الفريق الطبي للعملية في مستشفى برج العرب

أجرى العملية الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد مصطفي عجمي، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الرحماني- أخصائى جراحة المخ والأعصاب، وقام بتخدير الحالة الدكتور رضا عبد القوي- أخصائي التخدير والأطباء المقيمين الدكتورة نورهان مشالي، والدكتور أحمد عادل.