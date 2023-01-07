القمص موسى إبراهيم: الكنائس شهدت حضورا شعبيا كاملا لأول مرة منذ أزمة كورونا

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، أصبح تقليدا أرساه الرئيس السيسي، إلا أن إحساسه في كل مرة يكون متجددًا.

حالة تفاعل كبيرة مع وصول الرئيس

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف: «لفتني حالة التفاعل الكبير التي حدثت مع وصول ودخول الرئيس السيسي للكاتدرائية من قبل الشعب والمصلين، وحرص على مصافحة أكبر عدد في طريقه إلى المنصة من المصلين، وتقديم التهنئة بمشاعر فرحة وتشجيع ومساندة ومحبة حقيقية».

وأوضح أن عيد الميلاد هذا العام هو أول عيد تقام فيه الصلوات، والتي تعد المظهر الأساسي للعيد، حيث أقيمت الصلوات في كل كنائس مصر، بحضور شعبي كامل، بعد توقف تام لمدة عامين بسبب ظروف فيروس كورونا.

حضور كبير في كل الكنائس

وأفاد بأن الكنيسة شهدت حضورا كبيرا في كل الأماكن، وإحساس الناس وفرحتهم كانت مختلفة، ومن المتوقع أن يخرج الناس للأماكن العامة والزيارات والتواصل الذي يميز كل أعياد المصريين.