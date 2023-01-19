إمام بكفر الشيخ يجري مسابقات في القرآن بين أطفال الحي: بشجعهم على الحفظ

حالة من السعادة غير لعادية والفرحة الغامرة، انتابت عدد من الأطفال عقب إجراء مسابقة في حفظ أجزاء من القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ.

إمام يجري مسابقة بين أحفاده

الشيخ عبد الوهاب خليفة، إمام وخطيب سابق بإدارة أوقاف بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قرر إجراء مسابقة في القرآن الكريم بين أحفاده وأطفال حي رخا، بمدينة بيلا، ليحتفي بهم فوق سطوح منزله، ويُشجعهم علي حفظ كتاب الله، ويهدي جميع الأطفال المشاركين جوائز عبارة عن شهادات تقدير، ومصحف لكل طفل متفوق في الحفظ، وأجزاء من القرآن الكريم للأطفال الذين يحفظون أجزاء محدودة.

«خليفة»: بحب أعمل مسابقات بين أحفادي عشان أشجعهم على الحفظ

«عندي 4 أحفاد حريص إني أحفظهم كلهم كتاب الله، وبحفظ الأطفال القرآن من أكثر من 40 سنة، وبفضل الله خرج من تحت إيدي مئات الحفظة وكلهم دلوقتي في مكانات كبيرة يستحقوها، ودايما بحب أعمل مسابقات بين أحفادي وبين أطفال الحي عشان أشجعهم علي الحفظ، عشان يختموا القرآن في أقرب وقت»، بهذه الكلمات بدأ الشيخ عبدالوهاب خليفة، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «خليفة»: «المسابقة بدأت إن كل واحد من الأطفال بدأ يسمع الأجزاء إللي حافظها، وبعضهم كان حافظ 6 أجزاء من القرآن الكريم، وفي منهم كان حافظ 3 أجزاء، وفي منهم حفظ جزئين، وجزء واحد، وحتي نصف جزء، وكلهم سمعوا صح، وكانوا فرحانين وأنا كمان كنت فرحان بيهم، وهما دلوقتي إللي بيطلبوا يسمعوا، عشان ياخدوا جوايز، وبقا في بينهم تنافس جميل».

حالة من السعادة بين الأطفال

كان هدف «خليفة» الأساسي، تشجيع أحفاده وأطفال الحي علي حفظ القرآن الكريم والتنافس فيما بينهم، فكانت المكافأة شهادة تقدير ومصحف لكل طفل وطفلة، لرسم البسمة على وجوههم: «أنا حبيت أراجع لهم القرآن الكريم بس المرة دي قولت لازم أفرحهم، والموضوع مكلفش حاجة احنا اشترينا كام شهادة تقدير، ومصاحف، وأجزاء من القرآن الكريم، ووزعتهم علي أحفادي وأطفال الحي، والحمد لله قدرت أسعدهم، وكلنا كُنا مبسوطين».

وتابع «خليفة»: «ادعو الله أن يبارك فيهم، ويحفظهم كما يحفظون كتابه، ويبارك في آباءهم وأمهاتهم لأنهم اتجهوا إلي حفظ كتاب الله لأن حافظ القرآن يلبس أبويه تاج من الجنة يوم القيامة»، ناصحاً أولياء الأمور بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، وهم في بداية عمرهم حتى يسهل عليهم الحفظ، ويترسخ في أذهانهم.