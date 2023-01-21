«الشباب والرياضة»: استدامة إنجازات الألعاب الفردية تسهم في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان

استعرضت وزارة الشباب والرياضة، تقريراً حول لاعبى المنتخبات الوطنية المصرية فى مختلف الألعاب فى الترتيب العالمى لها، حيث حققت الألعاب الفردية العديد من الإنجازات العالمية فى 2022 واعتلى أبطالها منصات التتويج الدولية وحققت الرياضة المصرية رقماً قياسياً فى عدد اللاعبين المتصدرين للتصنيف الدولى، وارتفع العدد إلى 17 لاعباً ولاعبة ومنتخباً.

وكان آخر اللاعبين المتصدرين للتصنيفات الدولية، سارة سميرة التى توجت مؤخراً ببطولة العالم، نجحت فى اعتلاء التصنيف الدولى لرفع الأثقال، رغم عودتها من الإيقاف لتتعلق عليها الآمال بقوة لاستعادة أمجاد الأثقال المصرية بحصد ذهبية أولمبياد باريس. وتربعت زميلتها الواعدة نعمة سعيد التصنيف العالمى فى وزنها، فيما واصلت سمر حمزة صدارتها لتصنيف المصارعة، واحتل عزمى محيلبة تصنيف الرماية عالمياً، ونجح سيف عيسى صاحب برونزية أولمبياد طوكيو فى انتزاع صدارة التصنيف العالمى، وسيطر الثنائى على فرج ونوران جوهر على تصنيف الإسكواش رجال وسيدات، وتصدر أبطال الكاراتيه التصنيف فى أكثر من فئة، وهم عبدالله ممدوح ويوسف بدوى وطه طارق ومنة شعبان، فيما جاءت البطلة الذهبية فريال أشرف فى المركز الثانى فى التصنيف الدولى، وواصل اتحاد السلاح إنجازاته وتربع منتخب سلاح المبارزة على التصنيف والأمر نفسه لسلاح السيف، فيما أكد محمد الجندى أحقيته بجدارة فى اعتلاء تصنيف العالم للشباب، وحلَّت هنا جودة فى التصنيف العالمى كأول فئة الناشئين.

استراتيجية الوزارة: الحرص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء إنسان عصري

فى هذا السياق، صرح الدكتور أشرف صبحى، بأن هناك متابعة مستمرة مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة العلمية العليا بالوزارة، وذلك فى سياق الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمناً أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى كافة المنافسات التى يخوضونها.

الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن قطاعى الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة فى شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التى وضعتها الوزارة فى استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصرى يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

وكشف «صبحى» أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبيناً أن الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبى مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.