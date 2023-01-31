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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار «مسجد بيشاور» الباكستاني إلى 72 قتيلا

كتب:

حسن رمضان
07:25 ص | الثلاثاء 31 يناير 2023
آثار انفجار «مسجد بيشاور»-صورة أرشيفية

آثار انفجار «مسجد بيشاور»-صورة أرشيفية

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار «مسجد بيشاور» الباكستاني إلى 72 قتيلا، عقب انتشال فرق الإنقاذ 9 جثث أخرى من بين أنقاض المسجد، فجر اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة «جيو تي في» الباكستانية.

وفي وقت سابق، أعلن السلطات الباكستانية، الحداد في «خيبر بختونخوا»، اليوم الثلاثاء، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ. 

الانفجار أدى لانهيار السقف على من كانوا يؤدون صلاة الظهر

ووقع الانفجار في المسجد، أمس الاثنين، أثناء الصلاة، وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار وقع في الصالة المركزية بالمسجد الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى انهيار السقف على من كانوا يؤدون صلاة الظهر في ذلك الوقت. 

وأشار شهود عيان، إلى تواجد أكثر من 100 شخص ، معظمهم من ممثلي الشرطة والجيش وخبراء الألغام، فيما أسفر حادث الانفجار عن انهيار جزء من المسجد وسقف المبنى. 

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