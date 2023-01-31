ارتفاع حصيلة قتلى انفجار «مسجد بيشاور» الباكستاني إلى 72 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار «مسجد بيشاور» الباكستاني إلى 72 قتيلا، عقب انتشال فرق الإنقاذ 9 جثث أخرى من بين أنقاض المسجد، فجر اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة «جيو تي في» الباكستانية.

وفي وقت سابق، أعلن السلطات الباكستانية، الحداد في «خيبر بختونخوا»، اليوم الثلاثاء، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ.

27 شہداء پولیس کی نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی،



اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔#Peshawarblast #Peshawarunderattack #Peshawar pic.twitter.com/l7kQBFdskr — Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) January 30, 2023

الانفجار أدى لانهيار السقف على من كانوا يؤدون صلاة الظهر

ووقع الانفجار في المسجد، أمس الاثنين، أثناء الصلاة، وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار وقع في الصالة المركزية بالمسجد الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى انهيار السقف على من كانوا يؤدون صلاة الظهر في ذلك الوقت.

وأشار شهود عيان، إلى تواجد أكثر من 100 شخص ، معظمهم من ممثلي الشرطة والجيش وخبراء الألغام، فيما أسفر حادث الانفجار عن انهيار جزء من المسجد وسقف المبنى.