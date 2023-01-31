رواج في سوق المستلزمات الدراسية بـ«الفجالة».. و«الغرف»: تخفيضات تصل إلى 17%

عروض كثيرة وتخفيضات وصلت لـ17%، شهدها سوق الفجالة المتخصص في بيع مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية من قبل التجار، لتقديم أسعارا مخفضة قبيل أيام قليلة من انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم المختلفة.

وتعيش السوق الشعبية الشهيرة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار الجملة في القاهرة، حالة من الرواج هذه الأيام، بحضور لافت لتجار التجزئة والجملة من القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى المئات من أولياء أمور الطلاب الراغبين في الحصول على أسعار مخفضة، والاستفادة من العروض المقدمة على مبيعات الكراسات والكشاكيل المدرسية، وهو ما رصدته «الوطن» خلال جولتها داخل السوق.

حرق الأسعار.. تخفيضات تصل الي 17%

وقال تجار وأعضاء الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ هناك العديد من التخفيضات التي تم طرحها في الأسواق تزامنا مع بدا العام الدراسي الحالي 2023، إذ يقوم التجار بعرض جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للغاية، تصل إلى 15%، مما يعطي المواطنين فرصة شراء ما يحتاجونه لابنائهم، مؤكدين أنّ التخفيضات مستمرة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني يونيو المقبل.

وأوضح يوسف نبيل، أحد تجار منطقة الفجالة، أنّ العديد من تجار بيع المستلزمات المدرسية، طرحوا تخفيضات هائلة في الأسواق، وصلت إلى 17% على الكتب الخارجية الخاصة بجميع المواد الدراسية، وتوفير كتب مستعملة أيضا بربع الثمن لكي تستطيع كافة الفئات المجتمعية شراء متطلبات ابنائهم، طبقا لقدراتهم المادية، بالإضافة إلى العروض المقدمة على الأقلام الحبر والرصاص، إذ وصلت العلبة الواحدة إلى 20 جنيها.

وأكد أنّ الكشكول المائة ورقة يباع بـ35 جنيها، والثمانين ورقة تتراوح أسعاره بين الـ25 و17 جنيها، بينما وصلت دستة الكشاكيل إلى 40 جنيها، بالإضافة إلى وصول حافظة الأقلام في السوق إلى30 جنيها، والبراية والممحاه 5 جنيهات.

التخفيضات مستمرة حتي نهاية العام الدراسي

وقال محمد عبدالعزير، أحد تجار وأعضاء الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ كافة أسواق بيع المستلزمات المدرسية تقدم للمواطنين أسعارا مخفضة للغاية، بدأت من أغسطس الماضي، وتستمر حتي نهاية العام الدراسي الحالي 2023، مؤكدا أنّ تلك التخفيضات تسري على جميع الأدوات المكتبية وبالأخص الكشاكيل والكراسات والكتب الخارجية نظرا لزيادة الإقبال عليها كل عام.

«أهلا مدارس» منفذ بيع آخر للمستلزمات المدرسية

وفي السياق ذاته، أشار محمود عبدالله، أحد تجار وأعضاء الغرف التجارية، أنّ منطقة الفجالة هذا العام تشهد إقبالا هائلا من قبل المواطنين، لشراء المستلزمات المدرسية التي يحتاجونها، إذ يطرح جميع التجار عروض وأسعارا مخفضة للغاية لكافة المستلزمات المدرسية، مؤكدا أنه لا يمكن أن نغفل عن دور الدولة المصرية التي تفتح أبواب معارض «أهلا مدارس» أمام المواطنين كل عام في جميع المحافظات لتصل نسبة التخفيضات بها لـ 30%.

تنافس التجار لتقديم أفضل العروض للمواطنين

وقال وائل شهبون المستشار الإعلامي للغرف التجارية، إنّ أسعار المستلزمات والأدوات المدرسية المعلنة تشهد استقرارا أمام وفرة المعروض، وتنافس التجار على تقديم العروض خاصة في قطاع الجملة، إذ تستمر العروض حتي نهاية العام الدراسي الحالي، ليستطيع أولياء الأمور شراء مستلزماتهم بسهولة وبأسعار مخفضة.