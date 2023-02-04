إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الشرقي» بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب انفجار الإطار، بالقرب من مدخل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وجميع المصابين من الأقصر.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «2375 ص ق ع - ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي.

نقل 5 مصابين لمستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أسفر عن إصابة رشدي محمد، 45 عاما، وإسماعيل مرعي، 25 عاما، ومحمد كمال، 20 عاما، ومحمد أحمد عبد اللطيف، 25 عاما، ويوسف زهران، 24 عاما، وجميهم يقيمون في محافظة الأقصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل لرجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق، وتحفظت سلطات الأمن على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.