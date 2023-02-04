رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 في الغربية.. باقٍ ساعات قليلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بالغربية، يرغب كثير من الطلاب وأولياء الأمور داخل المحافظة في معرفته، ويفصلنا ساعات قليلة عن موعد إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 بالغربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 بالغربية

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بالغربية، حيث يستطيع الطلاب معرفة درجاته بعد إعلان النتيجة والدخول على الربط من هنا، وكتابة الإسم ورقم الجلوس، ومن ثم تظهر النتيجة.

موعد إعلان الشهادة الإعدادية

أكد مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية بدقة، داخل الكنترول، وبعد ذلك يجرى اعتمادها من محافظ الغربية.

وأشار المصدر إلى أن أعداد الطلاب التي تجري أعمال التصحيح لهم حاليًا كبيرة جدًا، جاءت نحو 90496 طالبًا وطالبة في 407 لجنة، على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 المختلفة بمحافظة الغربية.