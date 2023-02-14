3 منح يمكن للأبناء الحصول عليها من معاش الوالد.. منها «القطع»

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازداد اهتمام الحكومة المصرية بالأسر الأكثر احتياجا، سواء بتوفير مسكن مناسب أو توفير مصدر دخل يضمن حقهم في حياة كريمة، وتهتم وزارة التضامن الاجتماعي بفئة أصحاب المعاشات والمستفيدين منه كثيرا، حيث تمنح الأبناء فرصة للحصول على منح مالية من معاش الوالد في حالات معينة.

منح مالية يحصل عليها الأبناء من معاش الوالد

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، أنّه يمكن للأبناء الحصول على مبالغ مالية من معاش الوالد في الحالات التالية:

1- منحة القطع

- توفر وزارة التضامن الاجتماعي للأبناء فرصة الحصول على منحة قطع المعاش لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، ويتم صرف المنحة بقيمة المعاش المستحق عن مدة عام كامل.

- لا تصرف منحة القطع في حالات انتهاء العجز إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع إذا لم يتم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات.

- يجب أن يكون الراغب في صرف منحة القطع مستفيدا من المعاش.

- يجب ألا يكون صرف منحة قطع المعاش من قبل.

2- منحة الزواج

- توفر وزارة التضامن الاجتماعي منحة الزواج للمستفيدين حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، ويتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن عام كامل.

- لا يمكن الحصول على منحة الزواج إلا مرة واحده فقط.

- لا تُصرف منحة الزواج حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من الزواج.

- يجب أن تكون الفتاة الراغبة في صرف منحة الزواج من المستفيدين من المعاش.

- أن تكون الفتاة لم تصرف منحة الزواج من قبل.

3- منحة الوفاة

- تمنح وزارة التضامن الاجتماعي منحة الوفاة للأبناء عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش.

- يتم تقدير المبلغ الخاص بمنحة الوفاة شهر الوفاة والشهرين التاليين، إضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

- تلتزم بصرف منحة الوفاة الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش.