الجنيه المصري يرتفع أمام 4 عملات بنهاية تعاملات الأسبوع.. منها اليورو

ارتفع مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الجاري في البنك المركزي ومختلف البنوك الأخرى، وارتفعت قيمته إلى 54.401 نقطة، مقابل 54.353 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

وارتفعت مؤشرات قيمة الجنيه المصري اليوم أمام 4 عملات أجنبية من ضمن 7 عملات يتم خلالها قياس مؤشر قيمة الجنيه، وهي الجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني.

انخفاض الجنيه الإسترليني والين واليوان أمام الجنيه

وتراجع متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري من 36.92 جنيه إلى 36.89 جنيه في نهاية تعاملات اليوم، ومتوسط سعر الشراء من 36.80 جنيه إلى 36.76 جنيه، ومتوسط سعر بيع اليورو في مصر من 32.79 جنيه إلى 32.77 جنيه، ومتوسط سعر الشراء من 32.67 جنيهاً إلى 32.65 جنيهاً .

أما الين الياباني فانخفض متوسط سعر بيعه من 22.92 جنيه إلى 22.87 جنيه في نهاية تعاملات اليوم، بينما تراجع سعر الشراء من 22.85 جنيه إلى 22.79 جنيه، ومتوسط سعر بيع اليوان الصيني في مصر من 4.47 جنيه إلى 4.46 جنيه، بينما استقر متوسط سعر الشراء عند 4.45 جنيه.

متوسط بيع الدولار

واستقر متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي في مصر عند 30.60 جنيه للبيع، و30.50 جنيه للشراء، واستقر أيضا متوسط سعر بيع الدرهم الإماراتي في مصر عند 8.33 جنيه للبيع، و8.30 جنيه.