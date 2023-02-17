نتائج البطولة العربية الـ16 للرماية.. مصر تحصد 17 ميدالية

اختتمت فعاليات البطولة العربية الـ 16 للرماية، اليوم، التي استضافتها مصر بالعاصمة الادارية على مدار ثلاثة أيام، وأسفرت النتائج عن حصول مصر على 17 ميدالية متنوعة، بواقع «7 ذهب، 5 فضة، 5 برونز»، احتلت بها المركز الأول في الترتيب العام بالبطولة العربية السادسة عشر للرماية.

نجاح البطولة

وأكد اللواء حازم حسني، مدير اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، أن البطولة حققت نجاحا كبيرا، حيث أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية وعلى ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 12 دولة هي «البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر»، وحصلت مصر على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب، 5 فضة، 5 برونز.

من جانبه أكد عمرو عبدالعظيم حكم نهائيات المسابقات أن نتائج البطولة العربية للرماية السادسة عشر للرماية جاءت كالتالي:

نتائج 10 أمتار مسدس رجال

- المركز الأول السعودي عطا الله العنيزي.

- المركز الثاني المصري سامي عبد الرازق.

- المركز الثالث العراقي زيد طارق.

منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء سيدات

- المركز الأول الأردنية أسماء ابو ربيع.

- المركز الثاني هاله الجوهري.

- المركز الثالث العراقية آية البيروتي.

منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء رجال

- المركز الأول العراقي محمد الدليمي.

- المركز الثاني محمد حمدي مصر.

- المركز الثالث مصر مصطفي خليل.

منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء سيدات

- المركز الأول البحرين صفاء الدوسري.

- المركز الثاني عمان العنود الخليلي.

- المركز الثالث الامارات ياسمين تاهلاك.

نتائج منافسات 10 أمتار فرق مسدس رجال

- المركز الأول السعودية.

- المركز الثاني عمان.

- المركز الثالث مصر.

نتائج منافسات 10 أمتار مسدس سيدات فرق

- المركز الأول مصر.

- المركز الثاني العراق.

- المركز الثالث البحرين.

منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق رجال

- المركز الأول مصر.

- المركز الثاني البحرين.

- المركز الثالث السعودية.

منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق سيدات

- المركز الأول مصر.

- المركز الثاني عمان.

- المركز الثالث البحرين.

نتائج بندقية ناشئات

- المركز الاول مصر ريماس وليد.

- المركز الثاني قطر عائشة المحمود.

- المركز الثالث مصر جني اسماعيل.

نتائج بندقية ناشئين

-المركز الأول مصر مجدي حافظ.

-المركز الثاني مصر كريم وائل.

-المركز الثالث مصر محمد مصطفي.

نتائج مسدس ناشئات

-المركز الأول مصر يارا سيد.

- المركز الثاني مصر فريدة محمد.

- المركز الثالث مصر حبيبة محمود.

نتائج مسدس ناشئين

- المركز الأول مصر يوسف الكردي.

- المركز الثاني ليبيا محمد بن دله.

- المركز الثالث الإمارات عبدالله سيف.

نتائج مسدس فرق ناشئين

- المركز الأول الإمارات.

- المركز الثاني العراق.

- المركز الثالث قطر.