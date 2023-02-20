جنايات أمن الدولة تنظر جلسة محاكمة 20 متهمًا بالانضمام للجماعة الإرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين محمود حسين، ومدحت الحداد، وعدد 18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، في القضية التي يواجهون فيها تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، والتي وجهت لهم في القضية رقم 7449 لسنة 2022، في الفترة من عام 2015 وحتى مارس 2021، تهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تستهدف تنفيذ أعمالا تخريبية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

تهريب أموال للخارج

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أغراضها كانت معلومة وأبرزها تهريب أموال إلى خارج البلاد، فضلا عن حيازة كميات كبيرة من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.