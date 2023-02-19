«التعليم» تعلن توزيع منهج علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بواقع ثلاث حصص أسبوعيا للعام الدراسي 2022-2023.

توزيع منهج علم الاجتماع لثانية ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج علم الاجتماع في شهر فبراير ومارس وأبريل 2023 وهي كالتالي :-

منهج شهر فبراير 2023 وحتى نهاية مارس

الموضوع الثالث: النظم الاجتماعية

- تعريف النظم الاجتماعية وظائف النظم الاجتماعية.

- نماذج من النظم الاجتماعية الأساسية (النظام التربوي)

- تابع نماذج من النظم الاجتماعية الأساسية النظام الاقتصادي النظام السياسي).

- تطبيقات.

الموضوع الرابع: التغير الاجتماعي

- مفهوم التغير الاجتماعي

- عوامل التغير الاجتماعي .

- تطبيقات.

منهج شهر أبريل 2023 وحتى أول مايو

الوحدة الثالثة: التنشئة الاجتماعية

- الموضوع الأول: مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

- تعريف التنشئة الاجتماعية - أهداف التنشئة الاجتماعية- أشكال التنشئة الاجتماعية.

- مؤسسات التنشئة الاجتماعية - الأسرة.

- نماذج من أساليب التنشئة الاجتماعية.

- المدرسة وعملية التعلم دور العبادة.

الموضوع الثاني الضبط الاجتماعي

- مفهوم الضبط الاجتماعي - التنشئة الاجتماعية ودورها في الضبط الاجتماعي.

- أهداف الضبط الاجتماعي أنواع الضبط الاجتماعي.

- وسائل الضبط الاجتماعي.

الموضوع الثالث: المشكلات الاجتماعية.

- مفهوم المشكلة الاجتماعية تصنيف المشكلات الاجتماعية.

- مشكلة العنف.

- الآثار المترتبة على العلف - دور المؤسسات الاجتماعية في مواجهة العنف.

توزيع منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

الوحدة الثالثة - العمليات المعرفية

- الموضوع الأول الإحساس

- تعريف الإحساس أنواع العمليات الحسية.

- مراحل عملية الإحساس.

- تابع مراحل عملية الإحساس.

الموضوع الثاني: الانتباه

- تعريف الانتباه وأنواع الانتباه

- العوامل التي تساعد علي توجيه الانتباه وتركيزه.

- تابع العوامل التي تساعد على توجيه الانتباه وتركيزه تشتت الانتباه.

الموضوع الثالث: الإدراك

- تعريف الإدراك الين الإدراك

- العوامل المؤثرة في الإدراك (الخبرة والتعلم السابق- الحالة الانفعالية المزاجية - العواطف)

- تابع العوامل المؤثرة في التعصب - الصحة النفسية ، الفرق بين الإحساس والانتباه والإدراك.

الموضوع الرابع: الذاكرة

- تعريف الذاكرة والتذكر أهمية الذاكرة .

- مراحل عمل الذاكرة أنواع الذاكرة - الذاكرة الحسية.

- تابع أنواع الذاكرة (الذاكرة قصيرة المدى - الذاكرة طويلة المدى).

- النسيان العوامل التي تؤدي إلى النسيان.

- عوامل تحسين الذاكرة.

منهج أبريل 2023 م حتى أول مايو

- تابع عوامل تحسين الذاكرة.

الموضوع الخامس: التفكير

- مستويات التفكير نماذج من مهارات التفكير.

- مفهوم التفكير - خصائص التفكير الإنساني.

- تطبيقات .

- مراجعة عامة.