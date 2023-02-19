«التعليم» تعلن توزيع منهج علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي
كتب:
أميرة فكري
08:09 م | الأحد 19 فبراير 2023
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بواقع ثلاث حصص أسبوعيا للعام الدراسي 2022-2023.
توزيع منهج علم الاجتماع لثانية ثانوي
وحددت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج علم الاجتماع في شهر فبراير ومارس وأبريل 2023 وهي كالتالي :-
منهج شهر فبراير 2023 وحتى نهاية مارس
الموضوع الثالث: النظم الاجتماعية
- تعريف النظم الاجتماعية وظائف النظم الاجتماعية.
- نماذج من النظم الاجتماعية الأساسية (النظام التربوي)
- تابع نماذج من النظم الاجتماعية الأساسية النظام الاقتصادي النظام السياسي).
- تطبيقات.
الموضوع الرابع: التغير الاجتماعي
- مفهوم التغير الاجتماعي
- عوامل التغير الاجتماعي .
- تطبيقات.
منهج شهر أبريل 2023 وحتى أول مايو
الوحدة الثالثة: التنشئة الاجتماعية
- الموضوع الأول: مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
- تعريف التنشئة الاجتماعية - أهداف التنشئة الاجتماعية- أشكال التنشئة الاجتماعية.
- مؤسسات التنشئة الاجتماعية - الأسرة.
- نماذج من أساليب التنشئة الاجتماعية.
- المدرسة وعملية التعلم دور العبادة.
الموضوع الثاني الضبط الاجتماعي
- مفهوم الضبط الاجتماعي - التنشئة الاجتماعية ودورها في الضبط الاجتماعي.
- أهداف الضبط الاجتماعي أنواع الضبط الاجتماعي.
- وسائل الضبط الاجتماعي.
الموضوع الثالث: المشكلات الاجتماعية.
- مفهوم المشكلة الاجتماعية تصنيف المشكلات الاجتماعية.
- مشكلة العنف.
- الآثار المترتبة على العلف - دور المؤسسات الاجتماعية في مواجهة العنف.
توزيع منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-
الوحدة الثالثة - العمليات المعرفية
- الموضوع الأول الإحساس
- تعريف الإحساس أنواع العمليات الحسية.
- مراحل عملية الإحساس.
- تابع مراحل عملية الإحساس.
الموضوع الثاني: الانتباه
- تعريف الانتباه وأنواع الانتباه
- العوامل التي تساعد علي توجيه الانتباه وتركيزه.
- تابع العوامل التي تساعد على توجيه الانتباه وتركيزه تشتت الانتباه.
الموضوع الثالث: الإدراك
- تعريف الإدراك الين الإدراك
- العوامل المؤثرة في الإدراك (الخبرة والتعلم السابق- الحالة الانفعالية المزاجية - العواطف)
- تابع العوامل المؤثرة في التعصب - الصحة النفسية ، الفرق بين الإحساس والانتباه والإدراك.
الموضوع الرابع: الذاكرة
- تعريف الذاكرة والتذكر أهمية الذاكرة .
- مراحل عمل الذاكرة أنواع الذاكرة - الذاكرة الحسية.
- تابع أنواع الذاكرة (الذاكرة قصيرة المدى - الذاكرة طويلة المدى).
- النسيان العوامل التي تؤدي إلى النسيان.
- عوامل تحسين الذاكرة.
منهج أبريل 2023 م حتى أول مايو
- تابع عوامل تحسين الذاكرة.
الموضوع الخامس: التفكير
- مستويات التفكير نماذج من مهارات التفكير.
- مفهوم التفكير - خصائص التفكير الإنساني.
- تطبيقات .
- مراجعة عامة.