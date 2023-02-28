مصرع شاب وإصابة زوجين وطفلهما إثر انقلاب توك توك في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي قبل قليل شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة المحمودية أمام قرية حلق الجمل التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب توك توك في ترعة المحمودية

ورد إخطارًا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة المحمودية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، «زوجين وطفلهما»، وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي انقلاب توك توك في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإنقاذ النهري وانُتشل المصابين وهم «حلا ممدوح محمد على، 39 سنة، والزوجة مقيمة سيدي عقبة، المحمودية، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متعددة، وزوجها جمعة بشير غباشي، 43 سنة، مقيم سيدى عقبة المحمودية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ونجلهما رمضان، 10 سنوات، مصاب بكسر في الحوض واشتباه مابعد الارتجاج، ونقلوا إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية.

فيما توفى «أحمد عبد النبى ابراهيم فتح الله»، 23 سنة، مقيم قرية 1 بمركز إدكو، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.