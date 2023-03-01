إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، باختناق نتيجة ادعاء تسرب غاز بمنطقة الفوريقة بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة 4 من أسرة واحدة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة بعد تعرضهما لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم بمنطقة «الفوريقة» بمدينة الفشن جنوب محافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وهم «إسلام.م.ا» 22 سنة، «مها.س.ف» 18 سنة، و«كريمة.ع.ص» 37 سنة، «أنس.إ.م» يبلغ من العمر شهرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.