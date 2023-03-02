طالبة مصرية تخترع علاجا لسرطان الثدي.. حصلت على المركز الأول بمسابقة أمريكية

شغفها بالعلم والأبحاث لا يتوقف، من صغرها وتتميز بعبقرية كبيرة جعلها في صفوف المتفوقين، كانت تطمح في الالتحاق بمدارس المتفوقين ولم تنجح بسبب شروط القبول، فاستمرت في رحلتها للعلم، إلى أن حصدت ثمار مجهودها وسهرها الطويل، فحصلت على المركز الأول في مسابقة تحدي المخترعين بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد توصلها لعلاج مرضى سرطان الثدي.

الطالبة شاهيناز الشريف، تبلغ من العمر 16 عامًا، من محافظة سوهاج، طالبة بمدرسة بناويط الثانوية المشتركة، فازت بالمركز الأول بمسابقة تحدي المخترعين بمتحف جراند رابدز بولاية ميشيجان الأمريكية، باكتشافها علاج لمرضى سرطان الثدي، وكرمتها مدرستها لتفوقها وقدمت الدعم لها في رحلتها لعلاج المرضى.

رحلة «شاهيناز» لاختراع علاج لسرطان الثدي HER2 الإيجابي

200 نوع من أنواع السرطانات تصيب الإنسان، منهم سرطان الثدي، والذي يحتوي هو الآخر على العديد من الأنواع المختلفة، منها سرطان الثدي الإيجابي HER2، والتي قامت الطالبة «شاهيناز» برحلة البحث عن علاجه، تروي لـ«الوطن»: «سرطان الثدي HER2 الإيجابي بيتنشر في جميع أجزاء الجسم، استهدفت علاج النوع ده من السرطانات».

علاج مرضى سرطان الثدي بواسطة مواد مستخلصة من نباتات طبيعية

باستخدام مواد مستخلصة من نباتات طبيعية، بدأت «شاهيناز» رحلة الوصول إلى العلاج، ومن خلال دراسة طويلة على السرطان وأبحاث وتجارب عديدة، تواصلت مع المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، ومنه إلى مسابقة المخترعين بأمريكا: «تواصلت مع المركز الاسكتشافي وقولت لهم فكرتي ورحبوا بيها جدًا، ومن خلال الدكتور وليد مسؤول المخترعين سجلنا أنا وصحابي، وحصلت على المركز الأول بعد إعلان النتيجة».

إصابة نساء قريتها بسرطان الثدي دفعها للبحث عن علاج

رحلة بحث «شاهيناز» عن علاج لمرضى سرطان الثدي كانت نتيجة إصابة العديد من النساء من أهل قريتها، نجع الكراعي مركز المراغة، بالسرطان، وتوفت بسببه صديقتها وعمتها وجارة لها، تستكمل حديثها: «من بعد تالتة إعدادي كنت ببحث وبدور على أساسيات البحث العلمي وبتواصل مع أطباء ودكاترة خارج مصر، واستخلصت المواد مع المشرف إبراهيم حمدالله وكل يوم كنت ببحث وفضلّت الأبحاث على الدراسة».

«شاهيناز» تتابع تجارب العلاج مع جامعة سوهاج وأطباء خارج مصر

تتابع الحاصلة على المركز الأول بمسابقة المخترعين بأمريكا تجارب علاجها بالتعاون مع جامعة سوهاج، بالإضافة إلى تواصلها مع أطباء خارج مصر، وفقًا لما أكدته لـ«الوطن»: «التجارب شغالة فيها في الوقت الحالي»، واصفة سعادتها بمعرفة خبر فوزها قائلة: «لما جه لي الخبر كنت مبسوطة، قدمت في مسابقات كتيرة، بس أول مسابقة أحصل فيها على المركز الأول، كانت فرحة غر عادية، قولت للناس كلها وبعت لمشرفيني، كنت مبسوطة ومش مصدقة».