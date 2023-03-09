مقتل عامل على يد آخر بسبب خلافات الجيرة غرب الإسكندرية

قتل عامل شاب، له معلومات جنائية مسجلة، جاره طعنًا بسكين بالساق اليمنى إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي غربي الإسكندرية، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

تفاصيل جريمة قتل بالإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى قصر الشفاء بوصول المدعو «م.أ.م» 27 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالساق اليمنى وتوفي.

المتهم له معلومات جنائية مسجلة

انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المذكور والمدعو «ي.خ.ال» 21 عامًا، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل، له معلومات جنائية مسجلة، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

التحريات كشفت تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب

وتبين من التحريات تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابة الأول التي أودت بحياته وإصابة الثاني بجرح قطعي بفروة الرأس.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين» واعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في مشاجرة

وقال المحامي محمد سليمان رمضان، الخبير القانوني، إن العقوبة في مثل تلك الجرائم تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف سليمان ل«الوطن»، أن ما يحدد الحكم هو النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية بالإضافة إلى العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة.