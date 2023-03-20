«الأرصاد» تكشف عن ارتفاع جديد في الحرارة الثلاثاء: يصل لـ 5 درجات مئوية

كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الثلاثاء المقبل بعد أن شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا على مدار الأيام الماضية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الارتفاع التدريجي تتراوح قيمته من 3 لـ 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح حتى الجمعة 24 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء مع موجة الارتفاع التدريجي فتشهد العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 21 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 23 والصغرى 11، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 22 مارس 2023

وعن درجات الحرارة الأربعاء المقبل، فتصل العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 والصغرى 14، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 23 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 27 والصغرى 12، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.