المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في «الشابو» بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «و. ي» عاطل، و«ح. ا»، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

الاتجار في الشابو المخدر

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث يفيد بقيام المتهمين بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وترويج بضاعتهما على أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهمين وبحوزتهما 22 كيس شابو

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهما 22 كيس شابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.