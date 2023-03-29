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رئيس الأوبرا يفتتح معرض «لمسات» بقاعة زياد بكير غدا.. يضم 50 لوحة

كتب:

إلهام زيدان
02:24 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا

الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية في التاسعة مساء غد، بقاعة زياد بكير معرضًا جماعيًا بعنوان «لمسات» لأربعة فنانات تشكيليات.

50 لوحة من الألوان الزيتية

يضم المعرض أكثر من 50 لوحة من الألوان الزيتية وخامات فنية مختلفة، إذ تقدم كل فنانة رؤيتها التي تجسدها عبر لمسات جمالية بشكل معاصر مستوحاة من التراث الشرقي.

والفنانات المشاركات هنّ كما يلي:

يسرا عبدالعزيز المدرس المساعد للتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة بنها والتي تقدم لمسات رمضانية من خلال تجسيد مجموعة من الدلالات الشكلية مثل العبادات وصلاة التراويح وموائد الرحمن ومظاهر الفرحة مثل الفانوس وزينة رمضان.

الفنانة رنا سامي الحاصلة على الدكتوراه من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية قسـم التصوير وتقدم أعمالا فنية تعبر عن مفهوم «الزوال» بأسلوب معاصر، مستوحى من الفنون الإسلامية.

الفنانة ريهام ماهر حاصلة على الدكتوراه من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية فـي التصوير، وتقدم من خلاله كل ما يخص المرأة المصرية بكل قضاياها وطموحها والتحديات التي تواجهها.

الفنانة سحر عبدالباقي الحاصلة على الدكتوراه من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في التصوير، وتقدم تصاميم مختلفة لجماليات الخط العربي.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.