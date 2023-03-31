غلق 3 منشآت وإعدام 25 كيلو منتجات غير صالحة في حملات بأسواق الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نتج عنها ضبط العديد من المخالفات وغلق 3 منشآت وإعدام 25 كيلو منتجات غذائية غير صالحة.

غلق 3 منشآت شرق الإسكندرية

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة بأماكن متفرقة بنطاق الحي، لمتابعة حالة الشوارع وإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت الحملة شارع محمد فريد «ونجت» بدءا من شارع مصطفى كامل حتى محور المحمودية، مرورا بمنطقة الإسكان الصناعي وسموحة بطريق المحور ومنطقة جرين بلازا وشارع العشرين بسموحة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 منشأت وتحرير 5 محاضر تموين والتحفظ على 361 حالة إشغال متنوع وتحصيل 1000 جنيه مديونية صرف صحي.

إعدام 25 كيلو منتجات غذائية غير صالحة

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات بالمقاهي والمطاعم والمخابز شملت شارع البيطاش الرئيسي، السماليهي، شهر العسل وبيانكي، الحنفية، طريق إسكندرية مطروح ، مدخل الهانوفيل حتى أبو يوسف وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 35 محضرا متنوعا وإعدام 25 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 189 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ12 ألف جنيه.

حملات متنوعة في الإسكندرية

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة علي المحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات استهدفت ش وهران منطقة العصافرة، ملك حفني قبلي وبحري، و45 قبلي، وأطلس، كوبري المندرة الكوبري وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر متنوعة وضبط عدد 56 حالة إشغال متنوعة.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت الحملات مقاهي شارع المأذون بمنطقه دار عيسي سيدي بشر بحري وميدان الفسحة بسيدي بشر الترام، طريق الكورنيش ومحور المحمودية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 60 حالة إشغال متنوع و35 حاجزا حديديا.

واستمرارا لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر ومحيطه تابعت الأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط التمركز الدائم لوحدة التدخل السريع لعدم عودة الإشغالات مرة اخري لمحيط الميدان وشوارع امام مستشفى احمد ماهر ،سوق المبرغنى ، الخديوى ، سلامه حجازى ،محرم بك ،كنج عثمان ،الخازن ،اسماعيل مهنا ،مرسى بدر ،ابن الخطاب، الوارق، البرامكة ، الدكتور على شوشه ،النبى دانيال ، الشهداء ،الميناء الشرقية ،الاسكندر الاكبر، شامبليون ،الغرفة التجارية ، كليه الطب ،السلطان حسبن، صفيه زغلول، سعد زغلول ، الشهداء ، المحور ،قنال السويس ، البطالسة ، اسفل كوبرى محرم بك ،وميدان سعد زغلول وأسفرت الحملة عن ضبط 125 حالة إشغال متنوع و40 حالة هالك.