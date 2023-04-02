إزاي تحسب معاشك بالورقة والقلم بعد زيادة الـ15%

تزامنًا مع استمرار صرف معاشات شهر أبريل 2023، لليوم الثاني على التوالي بزيادة 15%، من ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصرف لنحو 11 مليون مواطن.

طريقة حساب المعاشات بعد زيادة الـ15%

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنّ الحد الأدنى لزيادة المعاشات سيكون 170 جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى إلى 1635 جنيهًا.

وأوضح مصدر بالتأمينات الاجتماعية ، لـ«الوطن»، أنّ حساب زيادة المعاشات 2023 الجديد، سيكون عن طريق ضرب قيمة المعاش في 15%، وبناءً على ذلك تكون زيادة المعاش كالتالي:

- المواطن الذي يتقاضى 1500 جنيه، سيحصل على 1725 جنيهًا بعد زيادة معاشه.

- المواطن الذي يتقاضى 1600 جنيه، سيحصل على 1840 جنيهًا بعد زيادة معاشه.

- المواطن الذي يتقاضى 2000 جنيه، سيحصل على 2300 جنيه بعد زيادة معاشه 15%.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى 2530 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة.

- مستحق المعاش الذي يتقاضى 2300 جنيه، سيحصل على 2070 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات.

- من يتقاضى 2800 جنيه، سيحصل على 3220 جنيهًا، بعد زيادة معاشه بنسبة 15%.

- صاحب المعاش الذي يحصل على 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيهًا.

- من يحصل على 3000 جنيه، سيتقاضى 3450 جنيهًا بعد زيادة المعاش.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 3100 جنيه، سيحصل على 3565 جنيهًا بعد زيادة الـ15%.

- الشخص الذي يتقاضى 3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيهًا.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 3500 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيهًا.

- من يتقاضى 4500 جنيه، فسيحصل على 5175 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة 15%.