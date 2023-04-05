«المالية»: توفير منافذ تقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لكافة قطاعات المصلحة المختلفة وبكافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

تقديم الدعم الفني للممولين

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الخطة الموضوعة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية قامت على التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات المصلحة مثل قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، وقطاع المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع الحصر والمعلومات، وقطاع التدريب، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، والإدارة المركزية للعلاقات العامة.

ولفت إلى إنه تمت إتاحة العديد من منافذ تقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال منافذ قاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، ومنفذ نادي وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون، ومنافذ الدعم المختلفة بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس، ومنفذ تقديم الدعم بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر، حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين لتقديم خدمة الدعم الفني لهم في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح.

تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة مجانًا، موضحُا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لمساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين.

وأشار مختار توفيق إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين في 30 أبريل الجاري، فإن مصلحة الضرائب بكافة قطاعاتها مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة، حيث تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم ندوات أون لاين أسبوعيًا عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء على منظومة الإقرارات الإلكترونية أو على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين وكذلك يقوم قطاع التدريب والإدارة المركزية للعلاقات العامة بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات من خلال الحضور الفعلي، وذلك لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب

ونوه رئيس مصلحة الضرائب بأن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب له دور مهم جدا في تقديم الدعم الفني للممولين حيث يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي.

وأشار مختار توفيق أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على تواصل دائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي من غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال أعمال ومستثمرين، ونقابات مهنية لمد جسور التواصل والثقة وتنظيم لقاءات وندوات ضريبية بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات أون لاين مجانية يوميا خلال أوقات مختلفة لمناقشة كافة الموضوعات الضريبية، كما أن وحدة الإعلام تقوم بالتنسيق مع كل من قطاع التدريب، و الإدارة المركزية للعلاقات العامة في تنظيم الندوات المختلفة وورش العمل مع كافة المؤسسات، موضحًا وجود لجان دائمة في معظم النقابات المهنية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وغيرها لحل المشكلات وتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني خاصة في موسم الإقرارات الضريبية، وأيضا تقديم الدعم فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الايصال الالكتروني، لافتًا إلى أن أي ممول يرغب في الحصول على الدعم اللازم لتقديم الاقرار الضريبي سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية أو منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية التواصل مع الخط الساخن 16395أو ايميل وحدة الاعلام tax.media@eta.gov.eg

وأشارت مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني، وخاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك تيسيرا على الممولين، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، موضحًة أنه يتم تنفيذ الخطة المتكاملة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الاقرارات بشكل دقيق ومتناغم شاملة لكافة محافظات الجمهورية، ويتكاتف في تنفيذها كافة قطاعات المصلحة مثلما كان يحدث خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية اهتمت كثيرًا بأن يكون لها تواجد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة بمختلف الوسائل للممولين خاصة مع انتشار المنصات الرقمية، وانتشار التعامل معها، فقامت المصلحة بإنشاء صفحات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام، ولينكد إن، والتليجرام، ومازالت حريصة على إنشاء صفحات رسمية لها في أي مواقع أخرى على الانترنت يتم استحداثها، لافتة إلى أن ذلك يأتي من حرص المصلحة على التواصل الفعال والحالي مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، كما أنه يتم تنفيذ برنامج مسئول على الهواء كل يوم أربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وهو عبارة عن بث مباشر لمدة ساعة، مع أحد المسئولين بالمصلحة ويتم فيه مناقشة كافة الموضوعات الضريبية والإجابة على كافة الاستفسارات بشكل مباشر.

وأوضحت مها أنه يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال: قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .