تفاصيل طرح أراضي بأنشطة خدمية استثمارية بمدينة العبور الجديدة.. اعرف الأسعار

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطعة أراض بمنطقة بمنطقة خدمات الحي 13، بمساحة 2577 متر مربع، بنشاط تجاري إداري، بسعر 16100 جنيها للمتر الواحد.

الاشتراطات البنائية

وحددت الخريطة الاستثمارية الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، نسبًة لكراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن»، أن تكون النسبة البنائية للموقع 30% من إجمالي مساحة الأرض، بارتفاعات «بدروم + أرضي + 3 أدوار»، بشرط أن يلزم الراسي عليه قطعة الأرض بموافقة من الجهات المعنية، وأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

مدة تنفيذ المشروع

وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وعملية السداد تكون بالجنيه المصري، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، «10% يتم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يوم من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص».

بالإضافة إلى «1% من مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء»، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المتقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 1% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

طرح قطعة أراض بنشاط إداري سكني بالعبور الجديدة

كما أن هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت عن طرح قطعة أراض بمنطقة بمنطقة خدمات الحي 14 بمساحة 2120 متر مربع، بنشاط إداري سكني، بسعر تقديري 8445 جنيهًا للمتر الواحد، بنفس الاشتراطات البنائية التي ذُكرت في السطور السابقة.